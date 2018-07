Dólar fecha a terça com leve queda, cotado a R$ 3,798

18:18 · 10.07.2018

O dólar futuro caía 0,6% ( Reuters )

Com a cena política voltando a ser o foco do mercado, o dólar terminou o pregão desta terça-feira (10) em leve baixa, ainda repercutindo, também, a questão da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A moeda americana fechou com queda de 1,74%, cotado a R$ 3,798. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, terminou o dia com uma queda de 0,2%.

O dólar futuro caía 0,6%.

Para tentar controlar o câmbio, o Banco Central ofertou e vendeu integralmente 14 mil swaps tradicionais, o que equivale à venda futura de dólares, no total de US$ 14,023 bilhões.