17:09 · 26.12.2016

O dólar comercial registrou alta sutil, de 0,15%, para R$ 3,275, em um dia de pouca movimentação no mercado financeiro.

A baixa liquidez ao longo do dia é explicada pela proximidade do fim do ano e deve permanecer nos próximos dias.

A moeda norte-americana acumula queda de 3,32% neste mês de dezembro.