Dólar cai quase 1% e encerra sessão abaixo de R$ 3,30

17:02 · 22.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

O dólar comercial fechou em queda pela quarta sessão seguida, no menor valor de fechamento desde a vitória de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Nesta quinta (22), a moeda norte-americana fechou a R$ 3,299, em baixa de 0,98%.

Na mínima da sessão de hoje, o dólar foi a R$ 3,294 e, na máxima, R$ 3,348. O dólar futuro cedia cerca de 0,9%. O Banco Central não anunciou intervenções no mercado de câmbio neste pregão. A última atuação foi no dia 13 deste mês.

Na vitória de Trump (9 de novembro) o dólar havia terminado o dia cotado a R$ 3,21. Com a baixa de hoje, a moeda dos EUA acumula retração de 2,6% no mês e de 16,43% no ano.