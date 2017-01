Dólar cai quase 1% a R$ 3,15; menor patamar desde outubro

16:39 · 27.01.2017 / atualizado às 16:44 por Redação Diário do Nordeste

O dólar fechou no menor nível em três meses após cair quase 1% nesta sexta-feira (27), a R$ 3,152. A queda ocorreu em meio a dados mais fraços sobre a economia dos Estados Unidos abrandarem as apostas de que o Federal Reserve, banco central americano, pode elevar os juros mais do que o esperado.

O dólar retraiu 0,90%, a R$ 3,152 na venda - menor desde o dia 26 de outubro do ano passado, quando a moeda norte-americana fechou a R$ 3,142. Esta foi a sexta semana consecutiva de queda do dólar, que já acumula baixa de 7%.