Dólar cai pelo terceiro pregão seguido e termina em R$3,16

17:42 · 23.01.2017 / atualizado às 17:43

O dólar recuou 0,43%, a R$3,1688 na venda. É o terceiro pregão seguido que a moeda norte-americana registra queda. Na sessão desta segunda-feira (23), a queda do valor foi sintonizada com o comportamento da moeda no mercado externo, após o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada

Foi o menor nível de fechamento desde os R$3,1674 de 8 de novembro. Em três sessões, o dólar recuou 1,56%. Na mínima da sessão, a moeda marcou R$3,1544, o menor valor intradia desde 12 de janeiro. O dólar futuro cedia cerca de 0,10%.

O Banco Central vendeu nesta segunda-feira o lote integral de 15 mil contratos para rolagem dos vencimentos de fevereiro. Com este leilão, o BC já vendeu o equivalente a 3,450 bilhões de dólares para rolar o total de 6,431 bilhões de dólares que vencem em fevereiro.