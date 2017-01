Dólar cai mais de 1% e fecha a R$3,21

17:08 · 04.01.2017 / atualizado às 17:19

Com o novo recuo, a moeda norte-americana se aproximou do patamar de R$3,20

O dólar fechou em queda de 1,35%, a R$3,2183 na venda, nesta quarta-feira (4), mantendo o movimento visto no pregão passado com os investidores esperando pela ata da última reunião do Federal Reserve (banco central norte-americano)

A moeda norte-americana recuou nesta sessão, depois de ter caído 0,59% na véspera. O dólar futuro tinha queda de cerca de 1,35% no final desta tarde.

Com o novo recuo, a moeda norte-americana se aproximou do patamar de R$3,20, alcançado pela última vez em 9 de novembro passado, quando foi divulgado que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos.

O Banco Central brasileiro novamente não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio para esta sessão, permanecendo de fora desde o dia 13 de dezembro.