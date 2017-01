Dólar cai e volta a R$3,20

17:08 · 19.01.2017 / atualizado às 17:09

O dólar recuou 0,58%, nesta quinta-feira (19), a R$3,2002 na venda, depois de ter ido a R$3,1933 na mínima do dia e a R$3,2325 na máxima.

A queda da moeda foi influenciada pela atuação um pouco mais pesada do Banco Central no mercado de câmbio e por algum fluxo de ingresso de recursos.

Mais cedo, a moeda norte-americana foi negociada em alta diante da sinalização da chair do Federal Reserve, Janet Yellen, de maiores altas de juros nos Estados Unidos neste ano e com cautela um dia antes da posse do presidente eleito norte-americano, Donald Trump.

O dólar futuro tinha baixa de cerca de 1% no final desta tarde.