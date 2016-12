Dólar cai 0,94% ante real e fecha a R$ 3,25 na última sessão do ano

17:07 · 29.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

Na última sessão de 2016, o dólar fechou esta quinta-feira (29) em queda de 0,94% ante o real, a R$ 3,2497 na venda. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana encerra o mês com queda de 4,06%, maior recuo percentual desde junto, quando o dólar caiu 11,05%.

Assim, no ano de 2016, o dólar teve baixa expressiva de 17,69% ante o real, maior queda desde a retração de 25,3% em 2009. Este é também o primeiro resultado negativo anual desde 2010, quando o dólar havia perdido 4,42%.

A moeda dos EUA marcou R$ 3,241 na mínima desta sessão e R$ 3,27 na máxima. O dólar futuro retraía cerca de 0,80% nesta tarde.

O ano no mercado cambial foi marcado por intervenções do Banco Central, por meio de swaps cambiais e swaps cambiais reversos. Além disso, também houve influência do cenário político nacional e internacional na cotação.

No dia 9 de novembro, com a eleição do republicano Donald Trump sobre a democrata Hillary Clinton na disputa pela presidência dos Estados Unidos, o dólar reagiu fechando em alta. Os desdobramentos da Operação Lava Jato também tiveram impacto no câmbio ao longo de 2016.