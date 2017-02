Dólar cai 0,89% e fecha a R$ 3,12

17:15 · 02.02.2017 por Redação Diário do Nordeste

Influenciado pela falta de sinais do Federal Reserve (Fed), banco central americano, sobre a alta da taxa de juros do País, o dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira em queda de 0,89%, vendido a R$ 3,122. Na mínima da sessão, a moeda norte-americana encostou em R$ 3,10.

O resultado do pregão de hoje é o menor desde de 25 de outubro de 2016, quando o dólar fechou a R$ 3,106. O mercado também aguardou por novidades na Operação Lava Jato, como a escolha do relator, que, no entanto, foi apenas monitorada.