Dólar cai 0,8% e fecha a R$ 3,21

16:33 · 17.01.2017 / atualizado às 16:36 por Redação Diário do Nordeste

Com queda de quase 1%, o dólar encerrou esta terça-feira (17) cotado a R$ 3,21 na venda, em sessão marcada pela volta do Banco Central ao mercado de câmbio e forte recuo da moeda norte-americana no exterior. Na véspera, o dólar havia fechado a R$ 3,23, com avanço de 0,52%.

A queda neste pregão foi a maior desde o recuo de 1,35% registrado em 4 de janeiro deste ano. Na mínima do dia, a moeda dos EUA foi a R$ 3,192. O dólar futuro cedia cerca de 1% no final desta tarde.

Na noite de ontem (16), o Banco Central anunciou leilões de swaps tradicionais - equivalentes à venda futura de dólares, voltando a intervir no mercado cambial.

Foi vendida a oferta integral de até 12 mil contratos para rolagem dos vencimentos de fevereiro, que somam o equivalente a US$ 6,431 bilhões.