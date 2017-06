Dólar cai 0,69%, a R$ 3,28

17:14 · 14.06.2017 por Redação Diário do Nordeste

Diante da decisão do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, de elevar a taxa de juros pela segunda vez - o que não foi visto com surpresa pelo mercado - o dólar recuava durante a sessão desta quarta-feira (14). A moeda norte-americana encerrou em baixa de 0,69%, vendida a R$ 3,2854.

O banco americano elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para 1,25%. As taxas devem subir mais uma vez até o fim deste ano, conforme projeções da autoridade monetária.

O dólar chegou a bater R$ 3,26 na mínima do dia. O dólar futuro operava em queda de cerca de 1% nesta tarde. No cenário interno, investidores seguiam atentos ao cenário político, mas sem grandes novidades.

O Banco Central brasileiro vendeu a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais, que equivalem à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em julho. O BC já rolou US$ 2,870 bilhões do total de US$ 6,9 bilhões que vencem no próximo mês.