Dólar cai 0,50% e fecha a R$3,17

16:47 · 12.01.2017

O dólar futuro cedeu cerca de 0,90% no final da tarde. ( Reuters )

O dólar apresentou um recuo de 0,50% nesta quinta-feira (12), fechando a sessão cotado a R$3,1756 na venda. A moeda registrou novamente a menor cotação de fechamento desde 8 de novembro passado (R$3,1674), dia da eleição presidencial nos Estados Unidos que elegeu Donald Trump

A moeda norte-americana fechou a sessão sintonizada com o comportamento do dólar no exterior e expectativas de entrada de recursos de fora, em meio a um tom mais otimista com a economia brasileira diante da perda de força da inflação.

O dólar futuro cedeu cerca de 0,90% no final da tarde.