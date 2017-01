Dólar cai 0,22% e fecha a R$3,19

17:08 · 11.01.2017

O dólar recuou 0,22%, nesta quarta-feira (11), fechando a sessão cotado a R$ 3,1916 na venda. A queda foi sintonizada com o comportamento da moeda norte-americana no exterior, com investidores mais aliviados depois da entrevista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não surpreender.

A moeda registrou o menor preço em dois meses, após bater mais de 1% de alta e ir R$3,2308 na máxima do dia. Foi novamente o menor nível de fechamento desde 8 de novembro passado.

O dólar futuro tinha queda de cerca de 0,10% no final desta tarde.

O Banco Central brasileiro continuou sem atuar no mercado de câmbio desde o dia 13 de dezembro.