Dólar avança 0,41% e encerra a R$ 4,14

17:55 · 18.09.2018 / atualizado às 18:15 por Redação Diário do Nordeste

Após recuar quase 1% no pregão de segunda-feira (17), o dólar encerrou esta terça-feira (18) em alta de 0,41%, cotado a R$ 4,1422 na venda ante o real. Investidores seguem no aguardo da pesquisa eleitoral Ibope, que deve ser divulgada nesta noite, e estiveram atentos à tensão gerada pela guerra comercial entre Estados Unidos e China.

O dólar futuro se mostrava estável na tarde desta terça-feira. O Banco Central ofertou e vendeu integralmente 10,9 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares. A autoridade monetária brasileira já rolou US$ 5,9 bilhões de um total de US$ 9,8 bilhões com vencimento para outubro.