Dólar abre a semana em queda de 0,24%, cotado a R$ 3,8414

11:24 · 16.07.2018 por Agência Brasil

A moeda norte-americana começou a semana em pequena queda de 0,24%, cotada a R$ 3,8414 na venda. O Banco Central não anunciou leilão extraordinário de swaps cambial (venda futura do dólar).

O Ibovespa, índice da B3, bolsa de valores de São Paulo, abriu o primeiro pregão da semana oscilando com notícias do cenário externo, registrando alta de 0,06% com 76.639 pontos na abertura do mercado às 10h12, depois de registrar queda de 0, 15% logo na abertura às 10h05.

Os investidores seguem atentos à repercussão da reunião entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e presidente russo, Vladimir Putin, e acompanham a queda no preço do petróleo no mercado externo.