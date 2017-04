Deputados a favor da proposta de reforma da Previdência pedem mudanças

09:34 · 06.04.2017 por Estadão Conteúdo

As principais mudanças pedidas na proposta do são em relação à idade mínima de 65 anos; a exigência de 49 anos para se ter acesso ao benefício integral; e a regra de transição. ( Foto: Arquivo )

O Placar da Previdência mostra que, mesmo os deputados favoráveis, por princípio, à reforma, têm restrições à proposta apresentada pelo governo. Dos 95 que disseram que votariam a favor, apenas 11 disseram que aprovariam o texto integralmente. Os outros 84 querem mudanças.

Nas perguntas feitas aos deputados, as mudanças na proposta do governo eram em relação à idade mínima de 65 anos; a exigência de 49 anos para se ter acesso ao benefício integral para quem receberá acima do salário mínimo; e a regra de transição para quem tem mais de 50 anos, no caso dos homens, e de 45, no caso das mulheres.

O jornal priorizou esses pontos porque são considerados os mais importantes pela equipe econômica para não desconfigurar o texto enviado. Muitos deputados, porém, fazem questão de ressaltar que também querem outras mudanças. Eles pediram o abrandamento das exigências para a concessão da aposentadoria rural e do benefício assistencial pago a idosos e deficientes da baixa renda. Também não concordam com a proibição de se acumular aposentadoria e pensão, desde que respeitado o teto do INSS.

O governo já sinalizou que está aberto a negociar esses pontos. A bancada do PSDB na Câmara, por exemplo, fechou questão e afirma que só aprovará a reforma se esses itens forem modificados juntamente com a regra de transição.

No caso da idade mínima de 65 anos, por exemplo, que é considerada praticamente o ponto central da reforma, dos 96 deputados que se disseram favoráveis, 68 pediram uma idade menor para as mulheres e 52 defenderam uma exigência menor também para os homens.

O jornal não conseguiu contato com 77 deputados. Outros 54 não quiserem responder e 35 se declararam indecisos. Um deles disse que vai se abster no dia da votação.