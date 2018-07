Demanda das empresas por crédito cresce 1,9% no primeiro semestre

13:41 · 16.07.2018 / atualizado às 15:21 por Redação Diário do Nordeste

A demanda das empresas por crédito cresceu 1,9% durante o primeiro semestre de 2018, conforme apurou o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. Foi o melhor resultado para um primeiro semestre dos últimos três anos.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a alta de 1,9% da busca empresarial por crédito no primeiro semestre deveu-se ao bom resultado da demanda empresarial por crédito observada no primeiro trimestre deste ano, cuja alta foi de 5,8% perante os três primeiros meses do ano passado. No segundo trimestre, influenciada pela paralisação dos caminhoneiros, houve recuo de 1,9% na demanda das empresas por crédito comparativamente ao segundo trimestre de 2017.

Análise por porte

Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, a busca empresarial por crédito cresceu somente nas micro e pequenas empresas: alta de 2,1%. Nas médias empresas houve retração de 3,9% e, nas grandes empresas, o recuo foi de 2,0%.

Frente ao acumulado do primeiro semestre do ano passado, as empresas de serviços expandiram suas demandas por crédito em 3,8%. Nas empresas industriais a alta interanual foi de 1,3% e nas empresas comerciais ficou estável.

Já no acumulado dos primeiros seis meses de 2018, todas as regiões, exceto Norte (queda de 2,6%) e Sudeste (retração de 0,6%), mostraram avanço em suas demandas empresariais por crédito: Sul (7,5%); Nordeste (1,6%) e Centro-Oeste (3,0%).