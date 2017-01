De vinhos a iPhones: Receita Federal realiza leilão online de 205 lotes de mercadorias

08:34 · 16.01.2017 / atualizado às 09:50

Leilão oferta Iphone 6s por R$ 1.400. ( FOTO: Divulgação )

A Receita Federal recebe propostas para leilão eletrônico de mercadorias apreendidas a partir desta segunda-feira (16), Realizado pela Delegacia da Receita em Santarém, no Pará, o certame é composto por 205 lotes de mercadorias.

Veículos, motocicletas, equipamentos médicos e odontológicos, mídias de DVD, vestuários e celulares são destaques do leilão eletrônico, aberto para pessoas físicas ou jurídicas que utilizem a tecnologia de Certificação Digital.

Como participar

Os interessados devem registrar antecipadamente as suas propostas até o dia 25 de janeiro, no Sistema de Leilão Eletrônico (SLE) no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Receita na Internet. A lista completa das mercadorias e o Edital do Leilão encontram-se disponíveis para consulta no site da Receita Federal por meio deste link.

Com a realização do leilão na forma eletrônica, a localização geográfica do interessado deixa de ser uma barreira, pois a apresentação das propostas podem ser feitas de qualquer lugar do país. Podem participar do leilão eletrônico apenas as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem a tecnologia de Certificação Digital.

As mercadorias estão distribuídas em diversas unidades da Receita Federal que contribuíram para a realização do leilão: Alfândega do Aeroporto Eduardo Gomes/AM (município de Manaus); Delegacia de Santarém/PA (municípios de Santarém e Óbidos); Delegacia de Boa Vista/RR (municípios de Boa Vista, Pacaraima e Bonfim); Delegacia de Porto Velho/RO (municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim); e Delegacia de Marabá/PA (município de Marabá).

