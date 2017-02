Custo da cesta básica em Fortaleza dispara em janeiro: 4,64%

10:37 · 06.02.2017 / atualizado às 11:38 por Redação Diário do Nordeste

Tomate foi o produto que mais pesou no bolso do trabalhador, coma alta de 19,34%. ( Foto: Arquivo )

Em janeiro de 2017, o conjunto dos 12 produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza registrou inflação de 4,64%, dado contido na Pesquisa Nacional da Cesta Básica divulgada esta segunda-feira (06) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A alta no preço dos produtos fez com que o trabalhador desembolsasse R$412,48 por cesta no primeiro mês do ano.

Dentre os itens que apresentaram crescimento nos preços destacam-se o tomate (19,34%), o óleo (11,66%), a banana (8,87%) e a farinha (5,70&). O único produto que apresentou deflação foi o pão (-0,10%).

As variações semestrais e anuais foram de 2,26% e de 11,89% respectivamente. Em outras palavras, a alimentação básica em janeiro de 2017 (412,48) está mais cara R$9,10 do que em julho do ano passado (R$403,38) e R$43,84 mais salgada do que em janeiro de 2016 (368,64).