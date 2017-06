Cupom falso do McDonald’s já atingiu mais de 100 mil brasileiros, alerta PSafe

19:53 · 14.06.2017 por Redação Diário do Nordeste

Cibercriminosos desenvolveram o golpe com a mesma identidade visual de campanhas e promoções oficiais da rede de lanchonetes

Uma falsa promoção prometendo um cupom no valor de R$70 na rede de restaurantes McDonald’s já atingiu mais de 100 mil brasileiros em menos de 24 horas, segundo alertou a Psafe, empresa brasileira do ramo de segurança e performance mobile. O golpe está sendo compartilhado via WhatsApp.

Segundo especialistas da companhia, a rápida disseminação da falsa promoção está ocorrendo porque, para validar o suposto cupom, é solicitado que o usuário compartilhe o link do anúncio com outros 10 contatos pelo aplicativo de mensagens instantâneas.

Ao seguir as orientações, o usuário é induzido a fazer o cadastro em sites maliciosos que efetuam cobranças indevidas ou a baixar apps falsos (que podem infectar o smartphone), deixando o aparelho do usuário vulnerável a outros tipos de crimes ou prejuízo financeiro.

Para enganar uma maior quantidade de pessoas, os cibercriminosos desenvolveram o golpe com a mesma identidade visual de campanhas e promoções oficiais da rede de lanchonetes. Desta maneira, fica mais difícil o usuário perceber que se trata de uma falsa promessa.

Até o momento, três domínios maliciosos envolvendo o golpe foram identificados. “Essa iniciativa adotada pelos hackers visa dificultar a identificação e bloqueio da armadilha” comenta Emilio Simone, gerente de Segurança da PSafe.

Cuidados

Ainda de acordo com o especialista, para não se tornar uma vítima de hackers, é importante que os usuários de smartphone consultem sempre páginas oficiais de empresas para se certificarem de que se trata de uma oportunidade verídica.

"O usuário deve estar atento a qualquer tipo de promoções exageradas que chegam por mensagens, checando sempre se a promoção é real. Além disso, é imprescindível que se tenha instalado um software de segurança com a função 'antiphishing'", finaliza.