09:14 · 09.05.2018 por Redação Diário do Nordeste

O crédito para pessoas físicas deve crescer 7% este ano, segundo previsão de Hilgo Gonçalves, presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi). Falando na comemoração dos 60 anos da Acrefi, Gonçalves disse que a estimativa da entidade é que o PIB terá crescimento de 2,5% este ano.

O presidente da Acrefi prevê também que o crédito pode dar um salta caso o Cadastro Positivo seja aprovado - assunto em análise pela Câmara dos Deputados. “Com esse cadastro teremos mais e melhores informações sobre o comportamento do consumidor e assim será possível oferecer linhas de crédito com juros mais baixos”.

Hilgo Gonçalves lembrou que os juros altos têm como principal causa a inadimplência, indicador que será reduzido em até 40% com a adoção do Cadastro Positivo. Ele estima que, com essa nova ferramenta, a oferta de empréstimos vai crescer: “No Chile, onde o Cadastro Positivo foi adotado há anos, o volume de crédito equivale a 100% do PIB. No Brasil, a fatia é de 46% mas vai disparar, com certeza, se adotarmos essa alternativa”.

De acordo com o presidente da Acrefi, o consumidor poderá tirar seu nome do Cadastro Positivo, se não concordar com a inclusão de seu nome. E os consumidores de renda mais baixa e os microempresários deverão ter mais acesso ao crédito. “Será um divisor de águas, que vai melhorar o quadro para todos os participantes do mercado financeiro”.