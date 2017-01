Crédito, desemprego e renda impedem recuperação no consumo das famílias

10:50 · 18.01.2017 por Estadão Conteúdo

Os consumidores brasileiros permanecem menos propensos às compras neste início de ano. A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), alcançou 76,2 pontos em janeiro, patamar estável em relação ao mês anterior, mas 1,7% menor do que o registrado em janeiro do ano passado.

A pesquisa considera uma escala de 0 a 200. O resultado abaixo dos 100 pontos indica uma percepção de insatisfação com as condições correntes, ressaltou a CNC.

Apesar do avanço em indicadores de confiança, a melhora ainda não foi efetivamente transformada em vendas, sobretudo devido ao custo elevado do crédito, ao desemprego e à queda da renda, justificou a entidade.

"A queda do número de trabalhadores com carteira assinada, a menor massa de rendimento e a alta taxa de juros contribuem para o recuo na venda de itens não essenciais como bens duráveis e semiduráveis. O consumidor está cauteloso, evitando criar dívidas", avaliou a assessora econômica da Confederação, Juliana Serapio, em nota oficial.

O único componente que ficou acima da zona de indiferença em janeiro foi o referente ao Emprego Atual, que atingiu 105,6 pontos. O desempenho representa um recuo de 1% ante dezembro de 2016, mas, na comparação com janeiro do ano passado, houve aumento de 1,2%. O porcentual de famílias que se sentem mais seguras em relação ao emprego atual ficou em 31,3%.