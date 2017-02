Crateús tem a gasolina mais cara do Ceará, aponta ANP

09:38 · 01.02.2017 / atualizado às 13:54

A pesquisa de preços é feita semanalmente em todos os estados da Federação mais o Distrito Federal. ( FOTO: Reprodução )

A cidade de Crateús, distante 350 quilômetros de Fortaleza, tem a gasolina mais cara do Ceará. Os dados são do último levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Com uma pesquisa feita em 204 postos de combustíveis do Estado, sendo 20 naquela cidade, o preço máximo encontrado foi de R$ 4,21. Ainda em Crateús, o levantamento da ANP apontou preço médio de R$ 4,07, o 5º maior do estado.

O maior preço médio da gasolina no Ceará foi registrado em Canindé, a 115km de Fortaleza, que, segundo a ANP, foi de R$ 4,14, Já o máximo e o mínimo ficaram em R$ 4,19 e R$ 4, respectivamente.

Em Fortaleza, os valores registrados após levantamento em 72 postos foram R$ 3,99 (médio), R$ 3,94 (mínimo) e R$ 4 (máximo).

A pesquisa de preços é feita semanalmente em todos os estados da Federação mais o Distrito Federal. A seleção das localidades foi estabelecida a partir de critérios econômicos, em função de variáveis como renda, população, número de postos revendedores e frota de veículos. O detalhamento da metodologia e a lista das localidades abordadas está disponível aqui.