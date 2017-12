Correios e Azul assinam memorando para criação de empresa de solução de logística integrada

18:03 · 20.12.2017 / atualizado às 18:15 por Redação Diário do Nordeste

Início das atividades está previsto para o primeiro semestre de 2018, após aprovação pelos órgãos e instâncias competentes ( EVERTON LEMOS )

Os Correios e a Azul assinaram nesta quarta-feira (20) memorando de entendimentos para criação de uma empresa privada de solução de logística integrada, a partir de um novo modelo de negócio, que contribuirá significativamente para o crescimento do Brasil.

A nova empresa terá participação de 50,01% da Azul e 49,99% dos Correios e oferecerá ao mercado o serviço de gestão de logística integrada para transporte de cargas, com potencial para se tornar uma das melhores plataformas de logística para o comércio eletrônico do País.

A operação começa a partir das demandas dos Correios e da Azul, movimentando aproximadamente 100 mil toneladas de cargas por ano. Com isso, ambas companhias terão economia de custo, eficiência operacional e ganho de receita, melhorando a oferta deste serviço para o consumidor.

“A Azul é a única companhia com uma malha que liga o País, com mais de 100 destinos servidos. Os Correios estão presentes em 5.570 municípios da União, com a maior capilaridade para coleta e distribuição a partir de sua rede. Ao ter uma empresa que explore essa sinergia, mais brasileiros poderão contar com estes serviços, permitindo a eles serem ainda mais ativos no desenvolvimento de nosso País”, diz Gilberto Kassab, Ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação.

“Vimos uma oportunidade ímpar para fazer o Brasil ganhar um serviço de logística ainda mais eficiente, com claros benefícios ofertados para os consumidores. O início dessa empresa beneficiará os brasileiros, uma vez que com ela, além de conseguirmos reduzir substancialmente os atuais custos com transporte logístico dos Correios, receberemos os dividendos desse negócio, aumentando ainda mais a eficiência de nossa operação”, afirma Guilherme Campos, presidente dos Correios.

O memorando de entendimentos será submetido à aprovação de todos os órgãos e instâncias competentes. Somente após sua validação a nova empresa será criada. Caso seja aprovada, a expectativa é que suas atividades sejam iniciadas ainda no primeiro semestre de 2018.