Contribuinte já pode emitir boleto do IPVA 2017

A emissão do boleto do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) já pode ser realizada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE) ( www.sefaz.ce.gov.br ). A parcela única vence no dia 31 deste mês, com desconto de 5%. O proprietário de veículo poderá parcelar o imposto em até cinco vezes. Neste caso, a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro, mas não há desconto.