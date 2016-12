Contagem regressiva: lojas da Capital têm movimentação intensa

12:02 · 24.12.2016 / atualizado às 12:36 por Redação Diário do Nordeste

Lojas lotadas nas últimas horas para comprar presentes de Natal. ( Cid Barbosa ) Movimento intenso nas galerias e ruas do Centro de Fortaleza. ( Cid Barbosa )

Os consumidores continuam com o hábito de deixar as compras de Natal para última hora, seja por falta de tempo ou por questões financeiras, e hoje movimentam as lojas do Centro da Capital, especialmente no entorno da Avenida José Avelino, e, os shoppings. No domingo (25), as lojas estarão fechadas retomando as atividades na segunda-feira (26).

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, considera hoje como o "Dia D" do comércio. "Hoje teremos o pico de vendas em virtude do 13º salário ter saído esta semana. As pessoas antes estavam pesquisando algo que coubesse no seu bolso", analisa.

A grande concentração de vendas está nas lojas de confecções e calçados, pois a população está em busca de vestimenta para celebrar o Natal e já estão antecipando as roupas coloridas para o Réveillon. "O dia está sendo ótimo. Não sei se em termos de vendas vamos conseguir igualar a outros anos, mas a movimentação está boa", considera.

Feira da José Avelino

Na manhã deste sábado, um dos locais com maior movimentação era o entorno da Avenida José Avelino, no Centro de Fortaleza, principalmente pelo valor disponível dos produtos. O número de ambulantes na região aumentou com as festas de fim de ano e o acordo dos feirantes com a Prefeitura de Fortaleza - de montar barracas das 19h do sábado até 11h do domingo - vem sendo descumprido.

Alves acredita ser necessário que os governos Estadual e Municipal encontrem uma solução para a questão, pois a renda gerada permanece apenas ali. "Não geram empregos direto com carteira assinada e nem renda para os cofres públicos. É uma concorrência desleal e lojas estão sendo fechadas em virtude disso. Especialmente na Avenida Monsenhor Tabosa onde a atividade formal está sendo prejudicada", afirma.

Shoppings

Deste ontem os shoppings da Capital estão com fluxo intenso de pessoas. O Iguatemi vem registrando crescimento superior a 5%, na comparação com igual mês do ano anterior, e aguarda boa movimentação na próxima semana com parte das lojas entrando em liquidação.

O Grand Shopping registrou este mês, até o dia 18, aumento de 60% no fluxo de pessoas e de 80% nas vendas, frente a novembro.

Já os shoppings da Ancar Ivanhoe no Ceará (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping) esperam um público de 3,5 milhões de pessoas nos empreendimentos, considerando desde a última sexta-feira de novembro até agora. O fluxo representa 8% a mais do que em 2015. A expectativa de crescimento nas vendas é de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.