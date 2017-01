Contabilidade: Exame de Suficiência 2017 com inscrições até dia 19

12:51 · 11.01.2017 / atualizado às 13:08 por Redação Diário do Nordeste

Estudantes que cursam o último ano de ciências contáveis (bacharel) ou os que já concluíram o curso e pretendem fazer a prova do 1.º Exame de Suficiência de 2017 devem se apressar. As inscrições para o certame se encerram no dia 19 de janeiro. Ser aprovado na avaliação é condição obrigatória para obter o registro e exercer a profissão.

Os interessados podem ser inscrever pelo site da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) ou pelo site do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Antes de efetuar a inscrição, o examinando deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

A prova exigirá conhecimentos em contabilidade aplicada ao setor público, contabilidade gerencial, controladoria, noções de direito e legislação aplicada, matemática financeira e estatística, teoria da contabilidade, princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade, auditoria contábil, perícia contábil e língua portuguesa.

As provas serão aplicadas no dia 26 de março em todo o País. A taxa de inscrição é de R$110,00. Quem perder a oportunidade precisará esperar o próximo semestre, quando ocorre o segundo Exame de Suficiência 2017.

O edital do exame está disponível no site do CFC.