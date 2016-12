Consumidores lotam shoppings em busca do presente de Natal

19:13 · 23.12.2016 / atualizado às 21:31

O consumidor que deixou as compras para última hora irá encontrar shoppings lotados nesta sexta e neste sábado. O Shopping Iguatemi vem registrando crescimento no fluxo de pessoas superior a 5%, na comparação com igual mês do ano anterior.



O shopping também espera fluxo intenso na semana entre o Natal e o Réveillon, pois boa parte das lojas já começarão com liquidações a partir do dia 26.

Inaugurado há quatro meses, o Grand Shopping registrou no mês de dezembro, até o dia 18, um aumento de 60% no fluxo de pessoas e de 80% nas vendas, frente a novembro.

Rede

Com relação aos quatro shoppings da Ancar Ivanhoe no Ceará (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping), espera-se que passem pelos empreendimentos 3,5 milhões de pessoas, contabilizando-se o período desde a Black Friday (25 de novembro).

O fluxo representa 8% a mais do que no ano anterior e soma-se a uma expectativa de crescimento 5% nas vendas em relação a igual período de 2015.

O shopping Rio Mar Fortaleza estima que o público presente no empreendimento nesta sexta e neste sábado será o dobro em relação aos dias convencionais.