Construção civil fecha 2016 com inflação de 6,64%

09:33 · 11.01.2017 por Agência Brasil

Índice Nacional da Construção Civil fechou 2016 com inflação de 6,64%, acima dos 5,50% de 2015. ( Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil )

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fechou 2016 com uma inflação de 6,64%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro. A taxa ficou acima dos 5,50% de 2015.

O principal responsável pela alta do custo da construção foi a mão de obra, que ficou 10,89% mais cara no ano passado. Em 2015, esse componente da construção havia tido um aumento de custo de 7,55%. Já os materiais de construção fecharam 2016 com uma inflação de 2,92%, abaixo dos 3,78% do ano anterior.

Apenas no mês de dezembro, o aumento do custo da construção civil foi de 0,49%. O custo por metro quadrado fechou o ano em R$ 1.027,30, sendo R$ 531,21 relativos aos materiais e R$ 496,09 à mão de obra.