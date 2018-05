Conselho aprova programação anual da aplicação de depósitos especiais para 2018

11:33 · 01.05.2018 por Redação Diário do Nordeste

Ficou definido um montante de R$ 2,51 bilhões para aplicações nas linhas de crédito voltadas para a geração de emprego, trabalho e renda ( Agência Brasil )

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais para o exercício de 2018 – PDE/2018. Ficou definido um montante de R$ 2,51 bilhões para aplicações nas linhas de crédito voltadas para a geração de emprego trabalho e renda, pelas linhas de crédito do Proger. A deliberação aconteceu durante a 147ª Reunião do Codefat, realizada em Brasília, no início da semana e foi publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de abril.

O Proger já é reconhecido como importante instrumento de políticas públicas, ao viabilizar a concessão de crédito financeiro a setores da economia para fomentar a manutenção e a geração de emprego e renda, por meio de um conjunto de linhas de crédito, aprovadas pelo Codefat e disponibilizadas por meio da rede de atendimento dos bancos oficiais federais. Está presente em 4.899 cidades de todos os estados. Em 2017, foram realizadas mais de 194 mil operações de crédito com recursos do Programa.

Os bons resultados apresentados pelo Proger se devem, principalmente, à possibilidade de focalização de recursos em alguns grupos, democraticamente escolhidos pelo Codefat, e ao debate promovido nesse colegiado quanto ao aprimoramento contínuo das bases operacionais do programa. Isso possibilita maior impacto social com menor volume de recursos, além de possibilitar socorro rápido a alguns setores da economia em momentos de crise, como a linha de crédito Proger Urbano Capital de Giro.