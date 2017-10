Congresso prorroga MP que cria nova tributação para setor de petróleo

10:02 · 11.10.2017 por Estadão Conteúdo

O Congresso Nacional prorrogou por 60 dias a vigência da Medida Provisória 795/2017, que estabelece uma nova tributação para o setor de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil.

A MP foi editada em agosto e, entre outros benefícios, suspende tributos federais cobrados de determinadas atividades no âmbito do regime chamado Repetro, zera a alíquota de imposto de renda sobre algumas operações e também aumenta a cobrança de impostos sobre empresas estrangeiras, colocando-as no mesmo nível que hoje está a Petrobras.

A prorrogação da MP está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (11).