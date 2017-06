Confira os produtos mais buscados para o Dia dos Namorados

15:40 · 09.06.2017

Panelas de fondue (38%), cervejas (23%) e cafeteiras (20%) estão entre os produtos mais buscados pelos consumidores, na semana que antecede o Dia dos Namorados, no site e app comparador de preços e produtos, Zoom.

Outras categorias também se destacam como opções que os casais estão adotando para presentear nessa data especial: as Camisas de Futebol, 19% mais buscadas; os Licores, 17% e os tradicionais Perfumes, 10%. Alguns itens que estão entre os mais procurados, como a cafeteira Expresso 1 Xícara Arno Dolce Gusto Mini Me, requerem muita pesquisa de preço, já que em algumas lojas custam R$ 329,90 e em outras chegam a R$ 679, o que corresponde a variação de preço de 106%.

“Em épocas de comemoração, principalmente, pode haver uma oscilação de preço maior de acordo com a procura dos consumidores por categorias específicas. Por isso, a comparação de preço se torna ainda mais fundamental para que a compra do presente não comprometa o orçamento”, comenta Thiago Flores, diretor executivo do Zoom.