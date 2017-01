Confira o valor de seguro para os carros mais baratos de consertar

10:46 · 11.01.2017 / atualizado às 11:25 por Redação Diário do Nordeste

O hatch compacto da Volkswagen, up!, teve nota 10 no índice Car Group e tem preço médio do seguro a R$3.576,55.

Segundo o índice Car Group do CESVI Brasil (Centro de Experimentação e Segurança Viária), alguns carros são mais baratos de consertar do que outros. Para calculá-lo, a entidade realiza testes de impacto com especificações da Norma Internacional do RCAR (Research Council for Automobile Rapairs) – uma associação internacional de centros de pesquisa especializados em reparação automotiva.

Após o impacto, cada veículo é entregue a uma oficina modelo, onde é estudada a extensão dos danos causados pela batida e a facilidade de repará-los. Além disso, é feita uma análise individual das peças envolvidas no impacto.

Depois, é realizado um cálculo dos custos da reparação dianteira e traseira, o tempo do conserto e o valor de cada peça. Assim é feito o índice Car Group. Ele vai de 10 a 60, onde 10 é o mais barato de consertar.

Esse índice pode ajudar quem está pensando em trocar de carro. Além desse índice, outro número também pode nortear a compra do carro novo: o preço do seguro.

Confira quais são os modelos mais baratos para consertar de acordo com a categoria e o preço do seguro de cada um: