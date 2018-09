Confiança do empresário cearense segue em alta

13:14 · 21.09.2018 por Redação Diário do Nordeste

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), elaborado pelo Núcleo de Economia e Estratégia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), marcou 53,7 pontos no mês de setembro, mostrando aumento no otimismo do empresário cearense.

Essa pontuação representa um aumento de 0,8 ponto em relação ao mês anterior, sendo esse o maior resultado registrado no ano desde maio. Entretanto, esse valor ainda está abaixo da média histórica, que é de 56,4 pontos.

O resultado do Ceará foi impulsionado pela indústria da transformação, com crescimento de 1,3 ponto em relação a agosto, atiningindo 54,4 pontos. Esse resultado mantém a indústria da transformação acima da sua média histórica de 52,2 pontos.

Além disso, o índice de confiança da indústria da construção cearense segue acima dos 50 pontos, alcançando 51,7 pontos em setembro. Contudo, esse valor apresentou queda em relação ao mês de agosto, quando a confiança da indústria da construção marcou 52,1 pontos, além de seguir abaixo da média histórica de 53,2 pontos.

De acordo com o estudo, esse resultado indica a continuidade da retomada da indústria da transformação cearense, embora o ritmo ainda seja lento. Por outro lado, a indústria da construção cearense segue apresentando dificuldades, o que se reflete no otimismo do empresário do setor.