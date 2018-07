Confiança do consumidor de Fortaleza cai 3,9% em julho

09:29 · 13.07.2018 por Redação Diário do Nordeste

De acordo com pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), em julho, o Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza (ICC) apresentou queda de 3,9%, passando de 106,4 pontos, em junho, para 102,3 pontos neste mês.

O resultado do ICC foi influenciado pela queda dos seus dois componentes: o Índice de Situação Presente teve perdas de -4,9%, passando de 95,5 pontos em junho para 90,8 pontos neste mês e o Índice de Situação Futura reduziu -3,3%, atingindo o patamar de 109,9 pontos.

De acordo com o levantamento, o consumidor de Fortaleza tem mostrado preocupações com o ambiente econômico nacional, com 57,2% dos entrevistados descrevendo-o como ruim ou péssimo. Esse sentimento recebe influências da percepção das incertezas ainda existentes sobre o quadro de recuperação econômica e das dúvidas do cenário político.