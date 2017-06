Confiança do consumidor de Fortaleza cai 0,8% em junho ante maio

10:46 · 13.06.2017 / atualizado às 11:29 por Redação Diário do Nordeste

A percepção das pessoas sobre a compra de bens duráveis no próximo mês é predominantemente ruim, segundo 47,5% dos entrevistados. ( Foto: Rodrigo Carvalho )

O confiança do consumidor fortalezense caiu 0,8% em junho deste ano na comparação com maio, passando de 95,6 pontos para 95,9. O Índice de Confiança do COnsumidor (ICC) é composto por outros dois itens: índice de situação presente, que apresentou queda de 2% e índice de expectativa futura, que se manteve estável.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (13) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

Os consumidores do sexo masculino são os que possuem maior índice de confiança, da mesma forma que as da faixa etária entre 18 e 24 anos, com ensino superior completo e renda familiar acima de dez salários mínimos.

A percepção das pessoas sobre a compra de bens duráveis no próximo mês é predominantemente ruim, segundo 47,5% dos entrevistados. A percepção ruim se estende também na avaliação da situação financeira familiar no último ano, de acordo com 48% dos consumidores.

Já a expectativa sobre a situação financeira da família para os próximos 12 meses é boa para 61,6% dos fortalezenses. Índice que contrasta com a expectativa sobre a situação econômica do país para o mesmo período. Cerca de 52,4% acreditam que o cenário ainda estará ruim.