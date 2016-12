Confiança do consumidor cai em dezembro

09:56 · 23.12.2016 por Estadão Conteúdo

A confiança do consumidor caiu 5,8 pontos em dezembro ante novembro, informou nesta sexta-feira (23) a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 73,3 pontos, o menor desde junho passado.

"O ano termina com consumidores insatisfeitos com a situação presente e pessimistas em relação aos meses seguintes. A avaliação sobre o mercado de trabalho é a pior dos últimos 11 anos; as projeções para a inflação são ainda elevadas e o endividamento das famílias dificulta ainda mais a construção de um cenário favorável. Some-se a isso o aumento de incertezas no front econômico e político e obtém-se uma sinalização de consumidores muito cautelosos no início de 2017", escreveu Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora da Sondagem do Consumidor em nota oficial.

Pelo segundo mês consecutivo houve diminuição da satisfação dos consumidores em relação à situação presente e piora das expectativas em relação aos meses seguintes.

O Índice da Situação Atual (ISA) recuou 3,8 pontos, para 64,1 pontos, menor nível da série histórica, enquanto o Índice de Expectativas (IE) caiu 6,9 pontos, atingindo 80,8, menor desde junho (77,1).

O levantamento coletou informações de 2.007 domicílios, com entrevistas entre os dias 1º e 20 de dezembro.