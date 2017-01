Confiança do Comércio sobe 0,6 ponto em janeiro ante dezembro

09:20 · 26.01.2017 por Estadão Conteúdo

A alta do Icom foi determinada pela melhora do Índice de Situação Atual (ISA-COM), que subiu 1,2 ponto, alcançando 68,8 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) teve ligeiro recuo de 0,1 ponto em relação a dezembro, ao atingir 89,9 pontos.

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 0,6 ponto na passagem de dezembro para janeiro, saindo de 78,3 pontos para 78 9 pontos no período, informou na manhã desta quinta-feira (26) a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, entretanto, o indicador recuou 0,3 ponto no mês.

"Após avançar 10 pontos entre fevereiro e agosto do ano passado, a confiança do Comércio estabilizou-se na faixa entre 78 e 80 pontos nos últimos seis meses. O segmento parece incomodar-se pouco com a incerteza do ambiente político e se preocupar bastante com o custo e a disponibilidade de crédito para consumo. Assim, é possível que a aceleração da queda dos juros sinalizada em janeiro pelo BC colabore para que a confiança do Comércio - ainda muito baixa em termos históricos - volte a registrar ganhos nos próximos meses", avaliou Aloisio Campelo, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Entre os indicadores que integram o ISA-COM, a maior contribuição para a alta do mês foi do grau de satisfação com o volume de demanda atual, que subiu 4,7 pontos em relação ao mês anterior, para 69,7 pontos. Já o indicador que mais contribuiu para a suave queda do IE-COM foi o que mede a situação dos negócios nos seis meses seguintes, com recuo de 3,2 pontos.

A confiança avançou em janeiro em dez dos 13 principais segmentos pesquisados. A coleta de dados para a edição de janeiro da sondagem foi realizada entre os dias 2 e 24 do mês e obteve informações de 1.120 empresas.