Condomínios do Ceará terão taxas bancárias mais atrativas

18:22 · 15.12.2017 / atualizado às 19:03

Os Sindicatos participam da programação oficial do Encontro da Habitação, no Pará - Foto: Helene Santos

parceria com a Cooperativa de Crédito Sicoob Coesa, em Belém (PA). O acordo viabiliza atender aos condomínios associados com uma série de benefícios como taxas diferenciadas de mercado bancário, menor taxa para boletos de cobrança, aplicações para o fundo de reserva com rendimento superior a poupança, concessões de crédito aos condomínios e cartão de crédito corporativo. Sindicato da Habitação do Ceará (Secovi-CE) firmou, nesta sexta-feira (15), em Belém (PA). O acordo viabiliza atender aos condomínios associados com uma série de benefícios como taxas diferenciadas de mercado bancário, menor taxa para boletos de cobrança, aplicações para o fundo de reserva com rendimento superior a poupança, concessões de crédito aos condomínios e cartão de crédito corporativo.

A entidade cearense esteve representada por seu presidente, Sérgio Porto. “A exemplo da parceria renovada pelo Secovi-PA, ficou combinado que o Sicoob Coesa faria um estudo nosso no Ceará para poder nos oferecer essas mesmas soluções financeiras o mais rápido possível”, garantiu ele.

De acordo com o presidente do Secovi-PA, Nazareno Nogueira de Lima, o atual panorama político e econômico do Brasil tem gerado incertezas em todos os segmentos, inclusive na habitação. “E essa é uma grande oportunidade para os síndicos conhecerem estratégias de sucesso que farão minimizar os impactos da economia nas contas do condomínio”, ressalta.

Os Sindicatos participam da programação oficial do Encontro da Habitação, no Pará.