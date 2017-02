Companhia aérea dá desconto nas passagens até esta terça

13:14 · 06.02.2017 / atualizado às 13:42 por Redação Diário do Nordeste

As tarifas são válidas por trecho (ida ou volta) e as reservas são obrigatórias, as quais devem ser realizadas entre 31 de janeiro e 07 de fevereiro. ( Foto: Arquivo )

A companhia aérea Azul está oferecendo descontos nos preços de algumas passagens compradas até esta terça-feirta (07). Saindo de Fortaleza, são três destinos e mais um, saindo de Juazeiro do Norte.

Com fim em São Luís, a companhia dá a opção de voo a partir de R$139,90, com saída do aeroporto Pinto Martins, na capital cearense. Com destino também no Nordeste, o voo de Juazeiro do Norte para Recife sai, pelo menos, a R$179,90.

Já para as outras regiões, a Azul oferece o voo de Fortaleza para Campinas por R$449,90. Para o Norte do país, a passagem com destino a Manaus, saindo também de Fortaleza, custa a partir de R$469,90.

As tarifas são válidas por trecho (ida ou volta) e as reservas são obrigatórias, as quais devem ser realizadas entre 31 de janeiro e 07 de fevereiro, com antecedência mínima de 28 dias à partida do voo, que deve ser realizado preferencialmente às terças, quartas ou sábados.