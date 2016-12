Comércio inicia trocas de Natal

19:56 · 26.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

Lojas da Capital receberam clientes nesta segunda-feira para troca de presentes de festas natalinas ( Fabiane de Paula )

A segunda-feira após o Natal tornou-se o dia tradicional de trocas de presentes no comércio. E hoje (26) não foi diferente e algumas pessoas, menos que em anos anteriores, procuraram as lojas do Centro, principalmente de roupas e calçados, para substituir os produtos. Alguns estabelecimentos aproveitaram e preparam vitrines com looks para o Ano Novo, mas o movimento ainda está aquém do desejado.

A cabeleireira Maria Ruis, 28, aproveitou que estava livre e resolveu trocar o presente que ganhou no amigo secreto que fez com um grupo de amigos. "Troquei o modelo e a numeração da blusa. Escolhi algo para usar no dia a dia. Para a virada de ano está procurando um shorts social na cor branca. “Tenho o hábito de passar de branco para ter paz e harmonia. Já passei de amarelo, mas este ano quero mudar”, comentou.

O gerente da T&C, Wendell Araújo, comentou que o fluxo aumenta mais a partir de amanhã e de quinta-feira. “Para atender o setor de trocas colocamos mais uma funcionária a partir do meio da semana. Normalmente as pessoas trocam apenas o tamanho e não a modelagem da peça”, disse. No Natal o que mais vendeu foram peças masculinas. O ticket médio foi de R$ 68.

Setores de troca

Na Riachuelo, que tem um departamento específico para trocas, a fila era pequena para trocas. A cabeleireira Ângela Pontes, 50, aproveitou que vai ao Centro toda segunda-feira para trocar a toalha que recebeu de presente no amigo oculto da família. “Só vou trocar a cor mesmo, a que ganhei era branca”.

O mesmo modelo de camiseta num tamanho maior foi o desafio de troca no Ponto da Moda da técnica de processamento de redes, Jéssica Gomes, 24 A peça foi dada por ela como presente para o namorado. “Ainda bem que ele gostou do modelo e precisa apenas de um número maior e tinha. Resolvi vir logo pois estou mais tranquila”, disse.

Vitrines de Ano Novo

Poucas lojas destacavam as roupas brancas ou coloridas para a virada do ano. Na T&C a vitrine com as peças já foi produzida há duas semanas. “Hoje vou montar mais manequins na entrada”, sinalizou o gerente. Araújo informou que na loja o branco continua em alta e ainda é a principal opção, depois vem o amarelo e o marfim. A loja optou por antecipar a remarcação para dezembro para não perder as vendas de fim de ano.

Política de trocas

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a troca só é um direito quando a mercadoria apresenta algum defeito ou vício. “Em caso de roupa, por exemplo, se o tamanho não é adequado ou a pessoa não gostou da cor ou do modelo, o lojista não é obrigado pela lei a trocar”, explica José Geraldo Tardin, presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec).

Os prazos para troca de cortesia variam de acordo com os termos estabelecidos por comerciante e podem variar de sete a 30 dias, dependendo do produto. Se o presente apresentar defeito, a loja tem até 30 dias para consertar, de acordo como Código de Defesa do Consumidor. Se a manutenção não for bem-sucedida ou suficiente, a loja deve trocar o produto ou devolver o dinheiro ao cliente. A lei também prevê a possibilidade de acordo entre a loja e o consumidor, que pode ficar com o produto imperfeito e receber um abatimento no valor pago ou esperar até 180 dias para o conserto ou outro tipo de solução.

Direito ao arrependimento

Outra situação que tem gerado dúvidas entre os consumidores é o direito de arrependimento. Previsto no Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade só vale para compras indiretas, que são aquelas feitas pela internet ou telefone, quando o consumidor não tem a chance de testar ou provar a mercadoria. Nestes casos, o comprador tem direito a trocar o produto ou pedir o dinheiro de volta caso se arrependa da compra.

No entanto, para ter esse direito garantido, o consumidor deve abrir e checar o produto assim que ele chegar em casa, na frente do entregador. O prazo para troca é de sete dias contados a partir da data do recebimento da mercadoria. Por falta de informação, muitas pessoas têm reclamado e aberto ações contra empresas, segundo Tardin. “O consumidor deve checar as políticas de troca do site no ato da compra. E se tiver qualquer dúvida, deve consultar um advogado ou os institutos de defesa do consumidor antes de tomar qualquer providência”, recomenda o presidente do Ibedec.