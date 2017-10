Comércio eletrônico espera faturar R$ 2,15 bilhões no Dia das Crianças

17:35 · 09.10.2017 / atualizado às 17:48 por Estadão Conteúdo

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima faturamento de R$ 2,15 bilhões nas lojas virtuais no próximo Dia das Crianças.

Segundo a ABComm, as lojas devem receber oito milhões de pedidos com tíquete médio de R$ 269 entre os dias 25 de setembro e 11 de outubro. As categorias mais procuradas pelos consumidores são brinquedos, eletrônicos, moda, informática e lazer.

Apesar do crescimento em relação ao ano passado, as vendas estão abaixo da expectativa média de faturamento do comércio virtual em 2017, de crescimento de 12% em relação a 2016. A diferença deve-se à ausência de categorias de peso nas vendas deste período, como eletrodomésticos, móveis e acessórios automotivos.