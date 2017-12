Com voos da KLM, um em cada três passageiros deve fazer conexões em Fortaleza

20:16 · 24.12.2017

Nova rota vai ligar Fortaleza a Paris e Amsterdã a partir de maio de 2018 ( Foto: Fabiane de Paula )

O grupo AirFrance-KLM se prepara para inaugurar uma nova rota que ligará Fortaleza a Paris e Amsterdã a partir de maio de 2018. Para viabilizar a operação, o Governo do Ceará se comprometeu a investir € 3,5 milhões (R$ 14,8 milhões) a mais do que no ano passado para divulgar o Estado e suas praias no exterior, além de zerar o ICMS de combustível e outros produtos e serviços, beneficiando diretamente a Gol.

A Air France-KLM detém 1,5% de participação na Gol e conta com uma estreita parceria comercial com a empresa brasileira para distribuir passageiros em voos de conexão dentro do país.

Segundo o presidente da KLM, Pieter Elbers, um em cada três passageiros que desembarcarem em Fortaleza terá como destino outra cidade no Brasil.

"Estimamos que nessa nova rota um em cada três passageiros faça conexão para outros destinos, principalmente para o Norte e o Nordeste. Muitos passageiros não sabem falar português, mas precisarão se locomover dentro do aeroporto para pegar o próximo voo", destaca.

Escolha de Fortaleza para o HUB

Perguntado sobre o motivo da escolha de Fortaleza para sediar o centro de conexões do grupo Air France - KLM, Pieter Elbers destacou a posição geográfica como ponto importante.

"Há uma combinação de fatores. Firmamos um compromisso estratégico com o mercado brasileiro há quatro anos, quando adquirimos uma participação na Gol. Temos uma longa tradição no Brasil, mas com um foco muito grande em São Paulo e no Rio de Janeiro, e queríamos ampliar a nossa distribuição, sobretudo no Norte e no Nordeste. Hoje, 1 em cada 4 passageiros nossos faz conexão ao pousar no Brasil. É muito lógico ter um ponto no Nordeste, muito mais perto", enfatiza.

Pieter Elbers lembrou ainda da importância da parceria e apoio do Governo do Ceará: "O importante é ter um bom apoio local. Nosso gestor aqui no Brasil está trabalhando muito próximo do governo local em um plano de marketing e comunicação para assegurar que teremos a promoção correta para inaugurar o voo. Podemos promover o destino, suas praias maravilhosas também no nosso site, no site do nosso programa de fidelidade, que tem milhões de integrantes", finaliza o CEO da KLM.