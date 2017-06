Com mercado de olho em Temer no TSE, dólar cai 0,21%, a R$ 3,26

17:43 · 08.06.2017 por Redação Diário do Nordeste

Com a percepção de que a cassação do presidente Michel Temer por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode não ocorrer, o dólar encerrou a sessão desta quinta-feira (8) em queda de 0,21%, a R$ 3,2652 na venda. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana acumula baixa de 0,70% em três sessões.

Na máxima do dia, a moeda dos EUA atingiu R$ 3,2900. Na mínima, operou a R$ 3,2622. O dólar futuro tinha baixa de 0,17% no final desta tarde.

Além da cautela diante do cenário interno com o julgamento da cassação da chapa Dilma-Temer no TSE e o andamento das reformas trabalhista e da Previdência, os olhares de voltavam para os acontecimentos nos Estados Unidos e as eleições gerais no Reino Unido.

O Banco Central do Brasil vendeu integralmente a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais, que equivalem à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em julho. O BC já rolou US$ 1,23 bilhão do total de US$ 6,9 bilhões que vencem em julho.