Com hub, diretor da KLM estima alta de 20% em passageiros saindo de Fortaleza para Amsterdã

22:18 · 04.05.2018 / atualizado às 23:02

"Compramos as passagens no ano passado, em novembro, logo que começaram as vendas. Nós já íamos viajar pra Europa, e com essa oportunidade de sair daqui direto, isso facilitou muito", disse a economista Maria Quezado ( Foto: Bruno Cabral ) "Todo ano faço a viagem com minha esposa para Europa. E dessa vez, coincidentemente, tinha esse voo inaugural da KLM. E compramos as passagens há quatro meses", disse o engenheiro civil Carlos Magalhães ( Foto: Bruno Cabral )

Com os três novos voos semanais da KLM, partindo de Fortaleza para Amsterdam sem escalas, a companhia holandesa espera obter um crescimento de aproximadamente 20% no número de passageiros transportados do Brasil para a Holanda em 2018. A expectativa é do diretor de turismo, desenvolvimento e parcerias da KLM/Air France, Hugo van Joolen.

"Em 2015, o Brasil emitia 150 mil turistas para a Holanda. Em 2016, com a crise, caiu para 120 mil. Em 2017 passou para 140 mil e neste ano deve chegar a 168 mil", diz o diretor.

A empresa holandesa espera incrementar esses números, ainda mais, com a possibilidade de realização de "stopover" para os passageiros, permitindo conexões para outros destinos com até três dias de permanência em Amsterdam, sem custos adicionais.

"Esse é um estímulo muito grande, mas depende também do perfil do passageiro. Nem todos estarão aptos a passar todos esses dias", ele ressalta.

Hugo van Joolen diz ainda que a companhia irá atuar em parceria com a Holanda Aliance, para fazer a promoção do destino "Holanda", especialmente, para os públicos das regiões Norte e Nordeste. "A saída de Fortaleza encurta muito a viagem tanto para quem vai para outros países da Europa como também para a Ásia", diz.

A promoção de viagens para a Ásia, por exemplo, é uma das estratégias da companhia para os próximos meses. De acordo com Carola Muller, diretora de mercado global da Holand Aliance, empresa responsável pela divulgação da Holanda no mundo. A estratégia inclui o reforço das operações em Manaus, Recife, Salvador e Brasília.

Qualificação

Com mais da metade dos brasileiros procurando os operadores de turismo para comprar passagens aéreas, a ideia da companhia é iniciar um projeto de qualificação para os operadores. "Eles estarão mais engajados para divulgar a Holanda", disse.

De acordo com pesquisa da revista especializada em turismo, Pan Rota, 52% dos viajantes ainda compram passagens em agências de turismo. "Essa é uma parceria importante", diz Hugo.

Voo inaugural

Principal atrativo da nova rota de Amsterdam para Fortaleza, a duração de pouco menos de nove horas dos vôos diretos deve atrair cada vez mais passageiros de Manaus, Belem, Recife, Salvador e Brasília, que já não precisam mais desviar a rota, indo por Rio de Janeiro ou São Paulo.

No voo inaugural, que partiu na quinta-feira (3), 267 dos 268 assentos estavam ocupados. Embora a saída do vôo tenha atrasado 40 minutos, a aeronave (A330) pousou em Amsterdam apenas 20 minutos após o horário previsto, sem qualquer contratempo, chagando a Amsterdam às 10h20.

Com as operações em Fortaleza, a KLM tem hoje 17 frequências semanais do Brasil para Amsterdam. São sete de São Paulo, sete do Rio de Janeiro e, agora, três de Fortaleza.