Com Dia das Mães, shoppings ampliam horário de funcionamento e esperam fluxo até 15% maior

Quem ainda não adquiriu o presente do Dia das Mães e pretende ir às compras neste fim de semana nos shoppings da Capital cearense terá mais tempo para fazer isso. Os North Shopping Fortaleza e o North Shopping Jóquei, da rede Ancar Ivanhoe, funcionarão até as 23 horas na sexta-feira (11) e no sábado (12).

No sábado e no domingo, as lojas dos empreendimentos da Ancar, incluindo o Via Sul Shopping, abrem as portas às 11 horas. Com isso, a expectativa é de um fluxo 15% maior ante igual período de 2017 em todos os shoppings da rede Ancar. As vendas devem crescer 13%.

No Shopping Benfica, o funcionamento no sábado será estendido até as 23 horas. Nesse dia haverá atendimento gratuito de estética paras mães, com escovação de cabelo, design de sobrancelhas, esmaltação e massagem. No domingo, haverá apresentação musical na Praça de Alimentação.

No Shopping Del Paseo, é esperado um fluxo de pessoas 12% maior ante igual período de 2017. As vendas também devem crescer 12% na mesma base de comparação.

Domingo

O Shopping Parangaba também aposta na ampliação do funcionamento para alavancar a movimentação e as vendas no mall. No domingo, as lojas do empreendimento abrem as portas uma hora mais cedo, às 13 horas, para receber o público.

Com isso, as vendas devem ser 11% acima do comercializado em igual período do ano passado. A movimentação esperada é 10% maior que a observada em igual período de 2017.