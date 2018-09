Com descontos e ações promocionais, shoppings celebram Dia do Cliente

22:07 · 14.09.2018 por Redação Diário do Nordeste

OFF Outlet prepara ações para os clientes neste sábado (15) ( Foto: Divulgação/OFF Outlet )

Comemorado no dia 15 de setembro, o Dia do Cliente vai ser lembrado em shoppings e outros centros de compras com ações promocionais e descontos neste sábado. No North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping terão ofertas relâmpago em lojas selecionadas. No Shopping Parangaba, as ofertas serão divulgadas no aplicativo do empreendimento.

No North Shopping Jóquei também terão descontos especiais para o Dia do Cliente. Para celebrar a data, o empreendimento também promove ação com massoterapeutas partir de 13h, no Espaço Jóquei (Piso L2).

No OFF Outlet, haverá corte de cabelo gratuito e massagem. O empreendimento segue com a campanha Crazy Prices, com descontos de até 90%.

Lojas

A loja da marca Nayane Rodrigues no Maraponga Mart Moda oferta descontos de até 25% em peças selecionadas para clientes no varejo e no atacado em comemoração ao Dia do Cliente neste sábado (15). Nas vendas do varejo, os descontos são válidos durante todo este mês.

Em todas as lojas da Skyler, na compra de uma peça, o consumidor ganha uma igual ou de menor valor à sua escolha. A ação acontece até o domingo (16).

No Dia do Cliente, os produtos nas lojas da Aliança de Ouro poderão ser parcelados em até 10 vezes pelo preço do item à vista. A oferta vale para todas as lojas de Fortaleza.

Brinde

A partir deste sábado, nas compras acima de R$ 300 na Constance Calçados do RioMar Fortaleza, o cliente ganha uma nécessaire. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.