Com chuvas de março, estimativa de produção agrícola aponta crescimento de 193,83% no CE

19:37 · 07.04.2017 / atualizado às 20:22

O mais recente relatório da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) sobre a situação da safra agrícola de sequeiro (áreas de pouca chuva) traz esperança para o agricultor e para o Estado.

Com as chuvas do mês de março, técnicos da Ematerce preveem que a área cultivada este ano será superior em cerca de 9% em relação à área colhida em 2016. Os dados preliminares apresentam ainda um leve acréscimo em relação à primeira estimativa do ano, reduzindo apenas a cultura da mandioca, pois algumas cidades estão com dificuldades para obter a semente para o plantio.

Produção

Com relação à produção (algodão, amendoim, arroz, feijão, mamona, mandioca, milho e sorgo) estimada para o mês de 2017 comparada à safra colhida em 2016, os dados atuais mostram um crescimento na previsão da produção total em 193,83%, sendo que, se for considerado apenas a produção de grãos, verifica-se um crescimento de 328,86%, enquanto a cultura da mandioca tem estimada uma produção superior ao ano passado em 98,98%.

A Ematerce alerta que, apesar das chuvas que caíram este ano, 2016 foi o quinto ano consecutivo de chuvas abaixo da média e teve perdas consideráveis na grande maioria dos municípios. Já em 2017, as precipitações ocorreram em todas as regiões, embora algumas, como a do Jaguaribe, Inhamuns e nos três Cariris houve uma redução de quase 10%. Apesar disto, 91,53% as áreas estimadas já foram plantadas.

O valor da produção inicial para este período do ano era de R$ 1,9 milhão, mas já passou um pouco mais de R$ 2 milhões.

Principais itens

Com os dados registrados até este período pela Ematerce, o milho participa com 77,60% desta estimativa inicial da produção de grãos, enquanto que o feijão participa com 21,09%. As demais culturas, arroz, algodão, amendoim, mamona e sorgo participam com 1,32% do total dos grãos, enquanto a safra de mandioca representa 39,78% do total da safra de sequeiro.