Com acordo, Fraport está liberada para iniciar obras no Aeroporto

19:28 · 27.04.2018 / atualizado às 19:50 por Redação Diário do Nordeste

Acordo entre a Fraport e o Consórcio Novo Fortaleza foi firmado hoje (27) ( Foto: Divulgação/Fraport )

Após inspeção judicial no local em que estavam as estruturas metálicas da antiga reforma não-concluída do Aeroporto Internacional Pinto Martins - atual Fortaleza Airport - para a Copa do Mundo de 2014, a Fraport e o Consórcio CPM entraram em acordo e a administradora do terminal terá livre acesso ao local para fazer a retirada do material.

Em nota, a Fraport Brasil - Fortaleza informou que foi realizada a inspeção judicial no Fortaleza Airport, "com o intuito de prover maior celeridade à solução do conflito entre a Infraero e o consórcio CPM, sobre as obras inacabadas de ampliação do Terminal de Passageiros".

Durante a audiência, realizada pelo Dr. Waldemar Claudio de Carvalho - juiz federal da 14ª Vara trazido pela Fraport para dar um fim no embróglio -, as partes realizaram um acordo e o acesso da Fraport ao local das obras foi liberado.

"Estamos felizes em poder realizar as obras, que trarão tamanho progresso e desenvolvimento para o município, estado e toda a região. Agradecemos grandemente o apoio de todos os envolvidos!", diz a nota da Fraport Brasil.