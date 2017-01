Cobertura do Aeroporto de Jericoacoara é concluída

22:11 · 12.01.2017 / atualizado às 22:49

Com a perspectiva de iniciar as operações comerciais no próximo mês de abril, o Aeroporto de Jericoacoara, situado na cidade vizinha, Cruz, está em fase de finalização. Nesta quinta-feira (12), o titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), Arialdo Pinho, informou que a cobertura da estação de passageiros do terminal aeroportuário foi concluída. "Um grande passo foi dado", destacou.

Nesta semana, a Azul Linhas Aéreas confirmou que terá um voo entre Recife (PE) e Jericoacoara a partir do dia 7 de abril. Outras empresas aéreas também já estão se programando para operar no novo terminal. De acordo com informações do Departamento Estadual de Rodovias (DER), órgão responsável pelos aeroportos regionais cearenses, a Gol Linhas Aéreas já manifestou interesse em operar rotas para o terminal e deve enviar representantes para realizarem uma inspeção no local até o fim deste mês de janeiro.

"Primeiro, as companhias áreas fazem uma inspeção técnica, para verificarem se o aeroporto atende às condições técnicas dos equipamentos que eles operam", explica o assessor de Infraestrutura Aeroportuária do DER, coronel Paulo Edson Ferreira. Só após a visita é que será possível confirmar alguma operação da companhia no novo aeroporto cearense.

Segundo o assessor, a operadora de turismo CVC também já manifestou interesse em atuar no terminal, com voos charters (fretados), mas até o momento a Azul foi a única que confirmou operações. Os aviões da companhia aérea irão decolar de Recife às quartas-feiras, sextas-feiras, aos sábados e aos domingos por volta das 13h e pousarão em Jericoacoara às 14h35. O voo de volta partirá às 15h, com chegada à capital pernambucana às 16h40. Entre 1º e 31 de julho, visando atender à demanda da alta temporada, a Azul irá operar voos também às segundas-feiras, nos mesmos horários.

Para o início das atividades no Aeroporto de Jericoacoara, resta basicamente "a instalação da EPTA (Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo) e também a certificação do aeroporto", diz o coronel Paulo Edson Ferreira. Esse processo envolve a elaboração de 12 manuais e planos de certificação e apresentação deles à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).